Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 34° 3 Авг 25° 32°

ТЭК 31.07.2017 22:15

ОПЕК в июле увеличила добычу до 32,87 млн б/с, подсчитала JBC Energy

Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,87 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы JBC Energy.

ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в июне ее добыча составила 32,611 млн б/с, включая Экваториальную Гвинею, вступившую в картель в конце мая (ее добыча составила в июне 170 тыс. б/с). Отчет по июлю будет опубликован 10 августа.

Добыча в Ливии, подсчитали эксперты, в июле выросла на 150 тыс. б/с - до 1 млн б/с, производство нефти в Нигерии увеличилось на 40 тыс. б/с и достигло 1,7 млн б/с.

Добыча "черного золота" в Саудовской Аравии выросла на 10 тыс. б/с - до 10,08 млн б/с.

С учетом представленных данных, Саудовская Аравия превысила свою квоту по добыче в рамках соглашения об ограничении нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Ранее Саудовская Аравия добывала нефти гораздо меньше, чем ей было разрешено в рамках установленной квоты.

В июне картель уже превысил установленную квоту, определенную в конце ноябре 2016 года - 32,5 млн б/с. Ретроактивное включение в статистику Экваториальной Гвинеи свидетельствует, что в мае картель добывал 32,217 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Обсуждать увеличение сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ еще рано - Баркиндо Азербайджан в мае увеличил добычу нефти до 785 тыс. б/с, соблюдает договоренности в рамках не-ОПЕК - Минэнерго Рост курса доллара может повлиять на политику ОПЕК в сфере добычи Страны ОПЕК в феврале добывали 31,958 млн б/с, Ливия снизила добычу на 11 тыс. б/с, Нигерия увеличила на 58 тыс. б/с Страны ОПЕК в январе добывали 32,139 млн б/с, Ливия увеличила добычу до 675 тыс. б/с, Нигерия добыла 1,6 млн б/с Азербайджан в январе сократил суточную добычу нефти до 794 тыс. баррелей в рамках договоренностей с ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]