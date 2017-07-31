ОПЕК в июле увеличила добычу до 32,87 млн б/с, подсчитала JBC Energy

Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,87 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы JBC Energy.

ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в июне ее добыча составила 32,611 млн б/с, включая Экваториальную Гвинею, вступившую в картель в конце мая (ее добыча составила в июне 170 тыс. б/с). Отчет по июлю будет опубликован 10 августа.

Добыча в Ливии, подсчитали эксперты, в июле выросла на 150 тыс. б/с - до 1 млн б/с, производство нефти в Нигерии увеличилось на 40 тыс. б/с и достигло 1,7 млн б/с.

Добыча "черного золота" в Саудовской Аравии выросла на 10 тыс. б/с - до 10,08 млн б/с.

С учетом представленных данных, Саудовская Аравия превысила свою квоту по добыче в рамках соглашения об ограничении нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Ранее Саудовская Аравия добывала нефти гораздо меньше, чем ей было разрешено в рамках установленной квоты.

В июне картель уже превысил установленную квоту, определенную в конце ноябре 2016 года - 32,5 млн б/с. Ретроактивное включение в статистику Экваториальной Гвинеи свидетельствует, что в мае картель добывал 32,217 млн б/с.