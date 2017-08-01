ЗАО "Центр туризма Шахдаг" отбирает налогового консультанта, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор компании, которая будет оказывать обществу консалтинговые услуги по налоговым вопросам, проводится методом опроса котировок.
Прием предложений будет осуществляться до 4 августа, процедура вскрытия предложений состоится 7 августа.
ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуре министерства культуры и туризма Азербайджана.
Согласно финансовой отчетности общества, его активы на 1 января 2017 года равны 78 млн 981,563 тыс. манат, уставный капитал – 37 млн 777 тыс. 427,56 манат. Доходы общества от основной деятельности в 2016 году составили 17 млн 589,273 тыс. манат. При этом чистый убыток общества за 2016 год составил 4 млн 336 тыс. 723,85 манат.
А.Азизов
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