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СНГ 01.08.2017 10:06

На юге Казахстане стартовали Армейские международные игры

На полигоне 40-й военной базы Вооружённых сил Казахстана в Жамбылской области состоялась церемония открытия международных состязаний военных (АрМИ-2017), сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Официальный старт Армейским играм в Казахстане дал министр обороны республики генерал-полковник Сакен Жасузаков.

"Перед гостями и участниками церемонии выступили казахстанские барабанщики, домбристы, военный оркестр, завершили программу фигуры высшего пилотажа в исполнении экипажей боевых самолётов и вертолётов, состоящих на вооружении казахстанских военно- воздушных сил. За церемонией открытия наблюдали более 2 тысяч гостей и участников соревнований. Египет и Пакистан присутствуют на конкурсах в качестве наблюдателей", - сказали в пресс-службе во вторник.

Сразу после церемонии открытия начнутся заезды. "Согласно жеребьёвке в конкурсе "Мастера артиллерийского боя" первыми будут соревноваться команды России, Белоруссии, Зимбабве и Киргизии. Участники уже приняли технику, предоставленную казахстанской стороной, провели пробные заезды и пристрелку вооружения", - отметили в ЦВО.

"Армейские международные игры пройдут в Казахстане в период с 1 по 9 августа на полигоне, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. В них участвуют команды из 18 стран: Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР", - добавили в пресс-службе.

В конкурсах "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" примут участие более 400 военнослужащих из 18 стран.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, "АРМИ2017", ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]