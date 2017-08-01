На юге Казахстане стартовали Армейские международные игры

На полигоне 40-й военной базы Вооружённых сил Казахстана в Жамбылской области состоялась церемония открытия международных состязаний военных (АрМИ-2017), сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Официальный старт Армейским играм в Казахстане дал министр обороны республики генерал-полковник Сакен Жасузаков.
"Перед гостями и участниками церемонии выступили казахстанские барабанщики, домбристы, военный оркестр, завершили программу фигуры высшего пилотажа в исполнении экипажей боевых самолётов и вертолётов, состоящих на вооружении казахстанских военно- воздушных сил. За церемонией открытия наблюдали более 2 тысяч гостей и участников соревнований. Египет и Пакистан присутствуют на конкурсах в качестве наблюдателей", - сказали в пресс-службе во вторник.
Сразу после церемонии открытия начнутся заезды. "Согласно жеребьёвке в конкурсе "Мастера артиллерийского боя" первыми будут соревноваться команды России, Белоруссии, Зимбабве и Киргизии. Участники уже приняли технику, предоставленную казахстанской стороной, провели пробные заезды и пристрелку вооружения", - отметили в ЦВО.
"Армейские международные игры пройдут в Казахстане в период с 1 по 9 августа на полигоне, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. В них участвуют команды из 18 стран: Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР", - добавили в пресс-службе.
В конкурсах "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)" примут участие более 400 военнослужащих из 18 стран.
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