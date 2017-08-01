Астана направила Каиру ноту протеста в связи с задержанием шестерых казахстанских студентов

Министерство иностранных дел Казахстана направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Египта в связи с ситуацией по задержанию шестерых казахстанских студентов египетскими правоохранительными органами, сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

"Министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста. Аналогичная нота была вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане", - сообщил он журналистам во вторник.

"Мы продолжаем решительно настаивать перед египетскими официальными властями на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным консула и дипломатов посольства Казахстана в Египте", - добавил он.

А.Жайнаков напомнил, что Казахстан до сих пор не получил от египетских властей информации о причине задержания своих граждан.

"По имеющимся у нас достоверным сведениям, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта. Но до сих пор мы не получили от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах, причинах задержания и местонахождении наших граждан. Неоднократные и ежедневные переговоры с руководством Министерства иностранных дел и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов", - рассказал он.

По его информации, накануне посол Казахстана в Египте обсудил эту ситуацию с председателем Верховного конституционного суда и помощником президента по национальной безопасности Египта.

"Несмотря на их заверения оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась", - отметил А.Жайнаков.

Как сообщалось, с 20 июля шестеро казахстанских студентов - слушателей языковых курсов в Каире перестали выходить на связь. Двое из них прибыли в Каир 11 июля, а четверо других находились там с начала года. Все шестеро проживали в Каире в одной квартире. Позже стало известно, что все они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны.