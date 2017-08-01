КНР ни при каких условиях не поступится своим суверенитетом - Си Цзиньпин

Китай готов к тому, чтобы отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет в любых обстоятельствах, заверил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Никому не следует надеяться, что мы проглотим горькую пилюлю нанесения ущерба нашему суверенитету, безопасности или интересам развития", - сказал китайский руководитель, выступая во вторник на торжественном собрании по случаю 90-й годовщине со дня образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Он также подчеркнул: "Мы никогда не позволим каким-либо людям, организациям или политическим партиям когда бы то ни было отделить хоть часть китайской территории от страны в любой форме".