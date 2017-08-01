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Дальнее зарубежье 01.08.2017 11:01

КНР ни при каких условиях не поступится своим суверенитетом - Си Цзиньпин

Китай готов к тому, чтобы отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет в любых обстоятельствах, заверил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Никому не следует надеяться, что мы проглотим горькую пилюлю нанесения ущерба нашему суверенитету, безопасности или интересам развития", - сказал китайский руководитель, выступая во вторник на торжественном собрании по случаю 90-й годовщине со дня образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Он также подчеркнул: "Мы никогда не позволим каким-либо людям, организациям или политическим партиям когда бы то ни было отделить хоть часть китайской территории от страны в любой форме".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]