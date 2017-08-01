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СНГ 01.08.2017 11:13

Украина и Канада отменяют тарифы на поставки товаров друг другу

С 1 августа вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, сообщил посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко.

Согласно сообщению посла на своей странице в Твиттер, первыми преимущества ЗСТ почувствуют украинские предприятия в сфере IT, легкая промышленность, производства мебели и сладостей.

Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.

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Тэги: УКРАИНА, КАНАДА, ЗСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]