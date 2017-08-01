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Регион 01.08.2017 11:31

Грузинская оппозиция пожаловалась Пенсу на проблемы с демократией, олигарха Иванишвили и преследование властями Саакашвили

Лидеры четырех грузинских оппозиционных партий во вторник на встрече в Тбилиси рассказали вице-президенту США Майку Пенсу о своем видении внутриполитической ситуации в республике.

"Главное послание вице-президента заключалось в том, что США продолжают твердо поддерживать Грузию. Мы сообщили о ситуации в стране, о внутренних проблемах демократического развития", - сказал журналистам лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его словам, на встрече речь шла о конституционной реформе, о свободе слова в Грузии.

Как заявил журналистам участник встречи, лидер партии "Свободные демократы" Шалва Шавгулидзе, разговор касался вопроса чрезмерной концентрации власти и "неформального правления" олигарха, экс-премьера Бидзины Иванишвили.

По словам лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, на встрече была обсуждена и тема "оккупации грузинских территорий".

"Мы подняли и вопрос о Михаиле Саакашвили, которого по политическим мотивам преследуют действующие грузинские власти", - сказал Н.Мелия.

М.Пенс, прибывший накануне с визитом в Тбилиси, в настоящее время встречается с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕНС, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]