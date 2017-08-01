Грузинская оппозиция пожаловалась Пенсу на проблемы с демократией, олигарха Иванишвили и преследование властями Саакашвили

Лидеры четырех грузинских оппозиционных партий во вторник на встрече в Тбилиси рассказали вице-президенту США Майку Пенсу о своем видении внутриполитической ситуации в республике.
"Главное послание вице-президента заключалось в том, что США продолжают твердо поддерживать Грузию. Мы сообщили о ситуации в стране, о внутренних проблемах демократического развития", - сказал журналистам лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.
По его словам, на встрече речь шла о конституционной реформе, о свободе слова в Грузии.
Как заявил журналистам участник встречи, лидер партии "Свободные демократы" Шалва Шавгулидзе, разговор касался вопроса чрезмерной концентрации власти и "неформального правления" олигарха, экс-премьера Бидзины Иванишвили.
По словам лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, на встрече была обсуждена и тема "оккупации грузинских территорий".
"Мы подняли и вопрос о Михаиле Саакашвили, которого по политическим мотивам преследуют действующие грузинские власти", - сказал Н.Мелия.
М.Пенс, прибывший накануне с визитом в Тбилиси, в настоящее время встречается с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
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