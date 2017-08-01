Киргизские военные получат от российских коллег два Ан-26

Заместитель министра обороны России Александр Фомин прибудет в Киргизию 10 августа, в рамках визита запланирована передача двух военно-транспортных самолетов Ан-26 киргизской стороне, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Генерального штаба республики.

"10 августа состоится церемония передачи самолетов Ан-26 и открытия здания авиационной технико-эксплуатационной части на российской авиабазе в городе Кант (Чуйская область, север Киргизии)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие состоится при участии руководства Генштаба Киргизии и российской делегации во главе с заместителем министра обороны РФ А.Фомина.

"Самолеты Ан-26 передаются Киргизии в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Киргизии", - уточнил он.

Он отметил, что данная помощь не имеет отношения к договоренности между РФ и Киргизией о военно-технической помощи республике на сумму в $1 млрд, достигнутой в 2012 году.