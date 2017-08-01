В Париже второй день нарушена работа вокзала Монпарнас

Отправление и прибытие поездов на парижском вокзале Монпарнас второй день подряд осуществляется с перебоями, сообщают во вторник французские СМИ.

По их информации, в ночь на вторник вокзал Монпарнас был полностью закрыт на несколько часов для технических работ. За это время специалистам удалось обнаружить, что проблема возникла в системе изоляции электрической системы, однако ликвидировать проблему они пока не смогли.

"Наши специалисты обнаружили неисправность этой ночью", - говорится в сообщении французских железнодорожников в "Твиттере".

Ожидается, что технические работы будут продолжены в ночь на среду, после чего движение поездов возобновится в полном объеме.