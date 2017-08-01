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Дальнее зарубежье 01.08.2017 12:01

В Париже второй день нарушена работа вокзала Монпарнас

Отправление и прибытие поездов на парижском вокзале Монпарнас второй день подряд осуществляется с перебоями, сообщают во вторник французские СМИ.

По их информации, в ночь на вторник вокзал Монпарнас был полностью закрыт на несколько часов для технических работ. За это время специалистам удалось обнаружить, что проблема возникла в системе изоляции электрической системы, однако ликвидировать проблему они пока не смогли.

"Наши специалисты обнаружили неисправность этой ночью", - говорится в сообщении французских железнодорожников в "Твиттере".

Ожидается, что технические работы будут продолжены в ночь на среду, после чего движение поездов возобновится в полном объеме.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВОКЗАЛ, РАБОТА, СБОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]