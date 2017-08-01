Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0122 RUR   0.0284 GBR   2.2485 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 33° 3 Авг 25° 32° 4 Авг 24° 33°

СНГ 01.08.2017 12:18

Экс-замглавы таджикского антикоррупционного ведомства осужден на 10,5 лет за взятки - СМИ

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Давлатбека Хайрзода и заместителя руководителя управления Таможенной службы по Согдийской области Фаридуна Беназирзода к десяти с половиной годам заключения.

"Радио Озоди" (таджикская служба "Радио Свобода") со ссылкой на родственников осужденных сообщает, что приговор был вынесен еще 27 июля. Сообщается, что Д.Хайрзода и Ф.Беназирзода признаны виновными в совершении преступления по статье 319 часть 4 УК Таджикистана - "получение взятки в крупном размере".

Официальные власти республики пока не комментировали это сообщение.

Судебный процесс по делу бывших сотрудников антикоррупционного ведомства и Таможенной службы начался в Верховном суде 19 июля в закрытом режиме.

Ранее власти Таджикистана сообщили, что на скамье подсудимых оказались десять бывших сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией и трое сотрудников Таможенной службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЭКС, ЧИНОВНИКИ, ПРИГОВОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]