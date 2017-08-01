Экс-замглавы таджикского антикоррупционного ведомства осужден на 10,5 лет за взятки - СМИ

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Давлатбека Хайрзода и заместителя руководителя управления Таможенной службы по Согдийской области Фаридуна Беназирзода к десяти с половиной годам заключения.
"Радио Озоди" (таджикская служба "Радио Свобода") со ссылкой на родственников осужденных сообщает, что приговор был вынесен еще 27 июля. Сообщается, что Д.Хайрзода и Ф.Беназирзода признаны виновными в совершении преступления по статье 319 часть 4 УК Таджикистана - "получение взятки в крупном размере".
Официальные власти республики пока не комментировали это сообщение.
Судебный процесс по делу бывших сотрудников антикоррупционного ведомства и Таможенной службы начался в Верховном суде 19 июля в закрытом режиме.
Ранее власти Таджикистана сообщили, что на скамье подсудимых оказались десять бывших сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией и трое сотрудников Таможенной службы.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных 135 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства
Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»
БФБ восстановила членство инвесткомпании Xalq Kapital на бирже
Манат к доллару вновь незначительно укрепился на валютном аукционе во вторник
Экипаж российского МРК Град Свияжск первым выполнит артиллерийские стрельбы на конкурсе Кубок моря-2017 в Баку
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД
Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и РФ начнут соревноваться в среду
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
День ВМФ России отметили в Баку
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»