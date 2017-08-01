Экс-замглавы таджикского антикоррупционного ведомства осужден на 10,5 лет за взятки - СМИ

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Давлатбека Хайрзода и заместителя руководителя управления Таможенной службы по Согдийской области Фаридуна Беназирзода к десяти с половиной годам заключения.

"Радио Озоди" (таджикская служба "Радио Свобода") со ссылкой на родственников осужденных сообщает, что приговор был вынесен еще 27 июля. Сообщается, что Д.Хайрзода и Ф.Беназирзода признаны виновными в совершении преступления по статье 319 часть 4 УК Таджикистана - "получение взятки в крупном размере".

Официальные власти республики пока не комментировали это сообщение.

Судебный процесс по делу бывших сотрудников антикоррупционного ведомства и Таможенной службы начался в Верховном суде 19 июля в закрытом режиме.

Ранее власти Таджикистана сообщили, что на скамье подсудимых оказались десять бывших сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией и трое сотрудников Таможенной службы.