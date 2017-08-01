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СНГ 01.08.2017 12:30

Жителям Киргизии запретили митинговать в Бишкеке до окончания президентских выборов

Первомайский районный суд Бишкека принял решение запретить митинги в столице Киргизии на время проведения выборов президента страны.

"Суд, согласно поступившему от Министерства внутренних дел заявлению, вынес постановление о запрете митингов у зданий министерств и других государственных ведомств, в том числе у Центральной избирательной комиссии и у стен парламента республики", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Первомайского районного суда.

По его словам, ограничения на проведение митингов вводятся с 1 августа и продлятся до 20 октября.

"Запрещено также митинговать возле образовательных учреждений - детских садов, школ и университетов", - добавил собеседник агентства.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Прием заявлений от кандидатов в президенты завершился 31 июля. Согласно данным ЦИК Киргизии, на должность президента республики претендуют 59 человек. На данный момент кандидаты проходят тест на знание государственного киргизского языка. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СТОЛИЦА, МИТИНГИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]