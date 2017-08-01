Жителям Киргизии запретили митинговать в Бишкеке до окончания президентских выборов

Первомайский районный суд Бишкека принял решение запретить митинги в столице Киргизии на время проведения выборов президента страны.
"Суд, согласно поступившему от Министерства внутренних дел заявлению, вынес постановление о запрете митингов у зданий министерств и других государственных ведомств, в том числе у Центральной избирательной комиссии и у стен парламента республики", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Первомайского районного суда.
По его словам, ограничения на проведение митингов вводятся с 1 августа и продлятся до 20 октября.
"Запрещено также митинговать возле образовательных учреждений - детских садов, школ и университетов", - добавил собеседник агентства.
Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Прием заявлений от кандидатов в президенты завершился 31 июля. Согласно данным ЦИК Киргизии, на должность президента республики претендуют 59 человек. На данный момент кандидаты проходят тест на знание государственного киргизского языка. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.
Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных 135 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства
Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»
БФБ восстановила членство инвесткомпании Xalq Kapital на бирже
Манат к доллару вновь незначительно укрепился на валютном аукционе во вторник
Экипаж российского МРК Град Свияжск первым выполнит артиллерийские стрельбы на конкурсе Кубок моря-2017 в Баку
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД
Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и РФ начнут соревноваться в среду
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
День ВМФ России отметили в Баку
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»