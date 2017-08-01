ЦИК Киргизии принял почти шесть десятков заявлений от желающих баллотироваться на выборах президента республики

На должность президента Киргизии претендуют 59 человек, регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Центральная избирательная комиссия Киргизии 31 июля завершила прием заявлений от граждан, выдвигающихся на должность президента республики, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии, добавив, что заявления подали 59 претендентов.

"Наибольшая активность кандидатов была отмечена в последние несколько дней. Буквально за три дня до окончания регистрации в ЦИК поступило 17 заявлений о выдвижении", - отметил представитель пресс-службы.

Он сказал, что из 59 претендентов на президентский пост 49 идут на выборы путем самовыдвижения, еще 10 баллотируются по решению политических партий.

По данным ЦИК, среди самовыдвиженцев лидер оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов, бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев, политический деятель Арстанбек Абдылдаев (который несколько лет назад прославился фразой "Зима не будет" - ИФ), несколько безработных, а также вице-мэр Бишкека.

Кроме того, заявления о самовыдвижении в президенты подали обвиненный в коррупции лидер оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев и экс-депутат Садыр Жапаров, который обвиняется в организации беспорядков в Иссык-Кульской области (север Киргизии). В отношении обоих политиков идут судебные процессы, они находятся под стражей, в связи с чем пока не решен вопрос о прохождении ими теста, определяющего уровень владения государственным киргизским языком.

Собеседник агентства добавил, что среди самовыдвиженцев четыре женщины: правозащитница Рита Карасартова, декан Международного университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева, общественный деятель Токтайым Уметалиева и безработная Замира Муратбекова.

Представитель пресс-службы ЦИК сообщил, что среди 10 претендентов, выдвинутых от политических партий, значатся лидер Партии коммунистов Исхак Масалиев, сопредседатели оппозиционной партии "Ата-Журт" (Отечество) Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келидибеков, лидер партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темир Сариев и премьер-министр, выдвижений от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

Помимо этого, от партии "Кыргызстан" на пост президента выдвинут ее лидер, депутат парламента Канта Исаев, которого в мае текущего года обвинили в коррупции в бытность мэром города Токмака (Чуйская область, север Киргизии) в 2009-2010 годах. Он находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе также сообщили, что после завершения процесса выдвижения кандидатов ЦИК приступит к проверке поданных ими документов.

Для регистрации претендентам на пост президента Киргизии необходимо собрать 30 тысяч подписей, внести избирательный залог в размере одного миллиона сомов (более $ 14,5 тыс.), предоставить сведения о себе, получить сертификат на соответствие владения государственным киргизским языком.

Тестирование, определяющее уровень владения киргизским языком, началось на прошлой неделе.

Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

В законе о выборах президента Киргизии указано, что к кандидату на высший государственный пост предъявляются требования обязательного проживания в республике не менее 15 лет.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Президент избирается на один шестилетний срок, им может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, но не старше 70 лет.

Полномочия нынешнего президента республики Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права баллотироваться повторно.