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Дальнее зарубежье 01.08.2017 13:02

В Индии в результате нападений слонов и тигров в среднем погибает один человек в сутки

В связи с вызванным человеческой жизнедеятельностью сокращением естественной среды обитания диких животных, в том числе редких видов слонов и тигров, в Индии резко участились случаи нападений этих животных на людей, сообщили во вторник местные СМИ.

Согласно данным индийских властей, в результате нападений слонов и тигров в Индии в среднем погибает один человек в сутки.

В свою очередь, люди убивают в среднем одного леопарда в сутки. Кроме того, редкие виды слонов и тигров, проживающих на территории страны, часто становятся мишенями браконьеров.

За последние десятилетия из-за активной вырубки лесов и урбанизации в Индии сократились ареалы проживания диких животных. В результате этого животные были вынуждены выходить на территории, на которых проживают люди, что в свою очередь привело к частым столкновениям и нападениям.

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Тэги: ИНДИЯ, ЖИВОТНЫЕ, УБИЙСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]