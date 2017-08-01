В Индии в результате нападений слонов и тигров в среднем погибает один человек в сутки

В связи с вызванным человеческой жизнедеятельностью сокращением естественной среды обитания диких животных, в том числе редких видов слонов и тигров, в Индии резко участились случаи нападений этих животных на людей, сообщили во вторник местные СМИ.
Согласно данным индийских властей, в результате нападений слонов и тигров в Индии в среднем погибает один человек в сутки.
В свою очередь, люди убивают в среднем одного леопарда в сутки. Кроме того, редкие виды слонов и тигров, проживающих на территории страны, часто становятся мишенями браконьеров.
За последние десятилетия из-за активной вырубки лесов и урбанизации в Индии сократились ареалы проживания диких животных. В результате этого животные были вынуждены выходить на территории, на которых проживают люди, что в свою очередь привело к частым столкновениям и нападениям.
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