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СНГ 01.08.2017 12:18

На севере Франции полиция обнаружила тела двух выходцев из России

Сотрудники полиции обнаружили тела двух выходцев из России в городе Дуэ на севере Франции, сообщает сайт газеты "Вуа дю нор".

По информации издания, тела мужчины и женщины примерно 50 лет были найдены накануне в их квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома. Мужчина был повешен, а женщина лежала на постели.

Отмечается, что обнаруженные тела находились на стадии разложения, от них исходил невыносимый запах.

По данным правоохранительных органов, смерть наступила еще около 10 дней назад.

Издание отмечает, что пара прожила во Франции около 15 лет. К ее поискам сотрудники полиции приступили после того, как к ним обратились друзья пары, которые сообщили, что давно не получали никакой информации от них.

Причины смерти должна установить процедура вскрытия.

Следователи рассматривают версию самоубийства как основную.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВЫХОДЦЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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