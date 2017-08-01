Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа в Турцию на 1%

Азербайджан в январе-мае 2017 года экспортировал в Турцию 2 млрд 768,8 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 1,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В мае текущего года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 595,09 млн кубометров. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в мае на долю азербайджанского газа пришлось 15,96%.

В целом, за отчетный месяц экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 727,77 млн кубометров (рост на 15,92%).

По данным EPDK, в 2016 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 479,87 млн кубометров.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова