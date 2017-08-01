Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и России готовы к участию в Кубке моря в Баку – главный арбитр

Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, принимающие участие в "Кубке моря 2017" в Баку, готовятся к участию в соревнованиях, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.
"На сегодняшний день вся военная техника и вооружение приводится в готовность для выполнения основных эпизодов конкурса",- заявил Ш.Мамедов на пресс-конференции во вторник в штабе ВМС Азербайджана.
По его словам, участники Международных соревнований "Кубок моря 2017" выполнили тренировки на морских полигонах.
"Всеми кораблями выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям, морской мине и морской мишени. На стрельбе соблюдены все меры безопасности, никаких происшествий в военной технике и вооружении не произошло", - отметил он.
Ш.Мамедов подчеркнул, что также отработаны элементы на береговых полигонах.
По словам главного арбитра, все участники соревнований довольны условиями. "Претензий пока не поступало. Для всех участников было создано благоприятное время для качественной подготовки",- сказал Ш.Мамедов.
Он также сообщил, что накануне состоялась генеральная репетиция открытия "Кубок моря 2017".
Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.
Ф.Исазаде
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