В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали восемь человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 96 преступлений, 20 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 32 человека.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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