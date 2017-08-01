Трое участников траурной церемонии убиты в Армении, пятеро ранены

В Арагацотнской области Армении во вторник неизвестный ворвался в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников похорон.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции республики, в результате нападения три человека погибли и пятеро ранены.
Стрелявшему, вооруженному охотничьим карабином "Сайга", удалось скрыться.
В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.
Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят мероприятия по установлению личности напавшего.
Проводится расследование.
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