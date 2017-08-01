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Регион 01.08.2017 12:43

Трое участников траурной церемонии убиты в Армении, пятеро ранены

В Арагацотнской области Армении во вторник неизвестный ворвался в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников похорон.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции республики, в результате нападения три человека погибли и пятеро ранены.

Стрелявшему, вооруженному охотничьим карабином "Сайга", удалось скрыться.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов Армении проводят мероприятия по установлению личности напавшего.

Проводится расследование.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОХОРОНЫ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]