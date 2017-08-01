Экипаж российского МРК Град Свияжск первым выполнит артиллерийские стрельбы на конкурсе Кубок моря-2017 в Баку

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Град Свияжск», представляющий РФ на международном этапе конкурса «Кубок моря-2017» в Баку, первым выполнит боевые стрельбы в акватории Каспийского моря, отмечается в сообщении Минобороны России.
Очередность выступлений команд-участниц в ходе первого этапа конкурса была определена во вторник в Баку в ходе жеребьевки в штабе руководства конкурсом, расположенном на территории главной военно-морской базы Пута ВМС Азербайджана.
В соответствии с результатами жеребьевки вторым к выполнению упражнений будет допущен экипаж артиллерийского корабля военно-морских сил (ВМС) Казахстана. Третьим в море выйдет артиллерийский корабль Азербайджана «G-124». Завершит программу первого дня соревнований экипаж малого ракетного корабля «Джошан» ВМС Ирана.
В ходе первого этапа конкурса «Кубок моря-2017» военные моряки из РФ, Азербайджана, Ирана и Казахстана будут соревноваться в боевом применении комплексов артиллерийского вооружения. В среду им предстоит состязание в меткости при уничтожении мишеней, имитирующих морскую надводную цель, стрельбы по воздушным целям и мишеням, имитирующим плавающие мины.
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск» является головным кораблём серии. Был заложен 27 августа 2010 года.
Корабль поименован в честь Свияжска – города-крепости, построенного Иваном Грозным в 1551 году в качестве базы для осады Казани, ныне – села в Зеленодольском районе Татарстана.
Спущен на воду 9 марта 2013 года. Пополнил состав Военно-Морского Флота России 27 июля 2014 года.
В 2015 году экипаж МРК «Град Свияжск» стал победителем международного этапа конкурса «Кубок Каспия – 2015».
Кубок моря-2017 пройдет в Азербайджане с 1 по 11 августа.
Ф.Исазаде
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