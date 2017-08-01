США видят Грузию членом НАТО - Пенс

США продолжат поддерживать Грузию на пути интеграции в НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"Президент Трамп и я поддерживаем заявление саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, что Грузия станет членом НАТО", - сказал М.Пенс на совместной с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пресс-конференции во вторник в Тбилиси.
По его словам, впечатляет тот факт, что Грузия тратит 2% своего ВВП на сферу обороны, чем "опережает некоторых членов НАТО".
По словам вице-президента, это "вызвано реальностью, так как всего в 40 километрах от Тбилиси стоят российские танки".
"20 процентов территорий Грузии оккупированы и я подчеркиваю, что США строго осуждают оккупацию грузинских территорией Россией. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии", - заявил М.Пенс, отметив, что "администрация Дональда Трампа всегда готова строго ответить тем странам, которые захотят нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии".
М.Пенс также заявил о том, что США продолжат поддерживать Грузию в вопросе укрепления сфер обороны и безопасности.
"Мы также постараемся приложить все усилия для того, чтобы достичь мирного урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии", - заявил вице-президент США.
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