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Регион 01.08.2017 12:58

США видят Грузию членом НАТО - Пенс

США продолжат поддерживать Грузию на пути интеграции в НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Президент Трамп и я поддерживаем заявление саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, что Грузия станет членом НАТО", - сказал М.Пенс на совместной с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пресс-конференции во вторник в Тбилиси.

По его словам, впечатляет тот факт, что Грузия тратит 2% своего ВВП на сферу обороны, чем "опережает некоторых членов НАТО".

По словам вице-президента, это "вызвано реальностью, так как всего в 40 километрах от Тбилиси стоят российские танки".

"20 процентов территорий Грузии оккупированы и я подчеркиваю, что США строго осуждают оккупацию грузинских территорией Россией. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии", - заявил М.Пенс, отметив, что "администрация Дональда Трампа всегда готова строго ответить тем странам, которые захотят нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии".

М.Пенс также заявил о том, что США продолжат поддерживать Грузию в вопросе укрепления сфер обороны и безопасности.

"Мы также постараемся приложить все усилия для того, чтобы достичь мирного урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии", - заявил вице-президент США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, НАТО, ПЕНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]