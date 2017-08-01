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Дальнее зарубежье 01.08.2017 13:03

Закон об усилении санкций США против России будет подписан в ближайшее время - вице-президент Пенс

Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома.

"Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России", - сказал М.Пенс.

"Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах", - в то же время отметил вице-президент США.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]