Контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске в среду не станет обсуждать судьбу россиянина Виктора Агеева, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

"Вопрос о дальнейшей судьбе В.Агеева не значится в повестке трехсторонней контактной группы и обсуждаться не будет", - сказал источник.

Он напомнил, что гуманитарная подгруппа 2 августа собираться в Минске не планирует.

"Гуманитарная подгруппа встретится 23 августа. Там предполагается обсудить усилия по обмену пленных в формате "всех на всех". Однако судьба отдельных лиц обсуждению в общем порядке не подлежит", - сказал он.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев против включения в список для обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными задержанного украинской стороной в Луганской области гражданина России Виктора Агеева.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные вступили в бой с группой ополченцев. Четырех ополченцев задержали, среди них и россиянина В.Агеева.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.