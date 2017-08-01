Контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске в среду не станет обсуждать судьбу россиянина Виктора Агеева, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.
"Вопрос о дальнейшей судьбе В.Агеева не значится в повестке трехсторонней контактной группы и обсуждаться не будет", - сказал источник.
Он напомнил, что гуманитарная подгруппа 2 августа собираться в Минске не планирует.
"Гуманитарная подгруппа встретится 23 августа. Там предполагается обсудить усилия по обмену пленных в формате "всех на всех". Однако судьба отдельных лиц обсуждению в общем порядке не подлежит", - сказал он.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев против включения в список для обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными задержанного украинской стороной в Луганской области гражданина России Виктора Агеева.
24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные вступили в бой с группой ополченцев. Четырех ополченцев задержали, среди них и россиянина В.Агеева.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.
22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.
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