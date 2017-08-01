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СНГ 01.08.2017 17:02

Гуманитарная подгруппа в Минске будет обсуждать обмен пленными по формуле "всех на всех", а не конкретные персоналии

Контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске в среду не станет обсуждать судьбу россиянина Виктора Агеева, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

"Вопрос о дальнейшей судьбе В.Агеева не значится в повестке трехсторонней контактной группы и обсуждаться не будет", - сказал источник.

Он напомнил, что гуманитарная подгруппа 2 августа собираться в Минске не планирует.

"Гуманитарная подгруппа встретится 23 августа. Там предполагается обсудить усилия по обмену пленных в формате "всех на всех". Однако судьба отдельных лиц обсуждению в общем порядке не подлежит", - сказал он.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев против включения в список для обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса пленными задержанного украинской стороной в Луганской области гражданина России Виктора Агеева.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные вступили в бой с группой ополченцев. Четырех ополченцев задержали, среди них и россиянина В.Агеева.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

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Тэги: РОССИЯ, МИНСК, ПОДГРУППА, ПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]