Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0122 RUR   0.0284 GBR   2.2485 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 33° 3 Авг 25° 32° 4 Авг 24° 33°

Регион 01.08.2017 16:47

Тегеран жалуется на США в СБ ООН в связи с новым санкционным пакетом Вашингтона

Иран направил жалобу в СБ ООН и в совместную комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США в отношении Ирана, сообщил во вторник иранским журналистам председатель меджлиса Исламской республики Али Лариджани.

"Иранское ведомство, осуществляющее контроль над реализацией СВПД, оценило новые санкции со стороны США и решило, что они противоречат некоторым пунктам ядерной сделки", - приводит слова А.Лариджани иранское агентство Тасним.

По его словам, "Иран направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Америкой условий СВДП".

Ранее советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявлял журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США так, чтобы не нарушить СВПД".

В свою очередь замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что реализация санкционного законопроекта Конгресса США осложнит выполнение СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Этот законопроект противоречит рядам статей СВПД, в которых США обязаны осуществлять план конструктивно и избегать каких-либо действий, направленных против успешной реализации ядерной сделки", - сказал замминистра, которого цитируют иранские СМИ.

А.Аракчи добавил, что американский Конгресс своими действиями нарушает обязательства США.

Законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР, одобрен нижней палатой конгресса и, как ожидается, в ближайшее время будет рассмотрен сенатом.

"Новый законопроект Конгресса США против Ирана, России и КНДР - это явный враждебный акт вопреки интересам Ирана, который, безусловно, решительно ответит на такие действия", - подчеркнул замглавы МИД.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних рестриктивных мер, введенных США и ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, США, СОВБЕЗ


Похожие новости


Иран осудил одобренные Трампом санкции и пообещал продолжить разработку ракетной программы Тегеран заявляет о несоответствии новых мер Вашингтона в отношении Ирана духу и букве "ядерного соглашения" Иран осудил новые санкции США и пригрозил Вашингтону ответными мерами Вашингтон подтвердил выполнение Ираном соглашения по атому, но планирует санкции против Тегерана за ракетную программу В Тегеране заявляют о готовности к ответным мерам на санкции США Иран объявляет об ответных санкциях в отношении США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]