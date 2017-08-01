Тегеран жалуется на США в СБ ООН в связи с новым санкционным пакетом Вашингтона

Иран направил жалобу в СБ ООН и в совместную комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США в отношении Ирана, сообщил во вторник иранским журналистам председатель меджлиса Исламской республики Али Лариджани.

"Иранское ведомство, осуществляющее контроль над реализацией СВПД, оценило новые санкции со стороны США и решило, что они противоречат некоторым пунктам ядерной сделки", - приводит слова А.Лариджани иранское агентство Тасним.

По его словам, "Иран направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Америкой условий СВДП".

Ранее советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявлял журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США так, чтобы не нарушить СВПД".

В свою очередь замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что реализация санкционного законопроекта Конгресса США осложнит выполнение СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Этот законопроект противоречит рядам статей СВПД, в которых США обязаны осуществлять план конструктивно и избегать каких-либо действий, направленных против успешной реализации ядерной сделки", - сказал замминистра, которого цитируют иранские СМИ.

А.Аракчи добавил, что американский Конгресс своими действиями нарушает обязательства США.

Законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР, одобрен нижней палатой конгресса и, как ожидается, в ближайшее время будет рассмотрен сенатом.

"Новый законопроект Конгресса США против Ирана, России и КНДР - это явный враждебный акт вопреки интересам Ирана, который, безусловно, решительно ответит на такие действия", - подчеркнул замглавы МИД.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних рестриктивных мер, введенных США и ЕС.