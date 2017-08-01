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Дальнее зарубежье 01.08.2017 17:20

Главный палестинский переговорщик ожидает в Израиле трансплантации легких - СМИ

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат ожидает операции по пересадке легких в Израиле, сообщило во вторник агентство ЭФЭ.

Главный палестинский переговорщик, как отмечается, страдает от фиброза легких. В ходе развития болезни легкие покрываются шрамами, в результате чего перестают давать организму достаточное количество кислорода.

Агентство отмечает, что состояние 62-летнего С.Эреката оценивается как тяжелое.

По некоторым данным, его имя значится в листе ожидания на пересадку донорских органах сразу нескольких стран - Израиля, США и Германии.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ГЕНСЕК, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]