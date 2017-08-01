Главный палестинский переговорщик ожидает в Израиле трансплантации легких - СМИ

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат ожидает операции по пересадке легких в Израиле, сообщило во вторник агентство ЭФЭ.
Главный палестинский переговорщик, как отмечается, страдает от фиброза легких. В ходе развития болезни легкие покрываются шрамами, в результате чего перестают давать организму достаточное количество кислорода.
Агентство отмечает, что состояние 62-летнего С.Эреката оценивается как тяжелое.
По некоторым данным, его имя значится в листе ожидания на пересадку донорских органах сразу нескольких стран - Израиля, США и Германии.
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