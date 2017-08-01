В партии Саакашвили обещают сделать всё для его скорейшего возвращения на Украину

Партия "Рух новых сил" намерена сделать всё, чтобы ее лидер Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства и находящийся в США, как можно скорее вернулся на Украину, заявляет член совета партии Давид Сакварелидзе.

"Мы никуда убегать не собираемся, наша партия сильная, поэтому мы будем делать всё и очень быстро, несмотря на август, для того, чтобы наш лидер скоро вернулся в страну... и он продолжит полноценную политическую деятельность", - сказал Д.Сакварелидзе журналистам во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что "Рух новых сил" и совместные штабы партии с общественными движениями находятся в отличной форме.

"Мы никуда бежать не собираемся, и даже если завтра произойдёт непредвиденное... или нас нейтрализуют каким-то чудесным образом - за нами стоят миллионы украинцев, которые будут бороться за свои права, за свою свободу", - подчеркнул Д.Сакварелидзе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пресс-центре партии в Киеве, куда пришли несколько десятков журналистов, пытаются наладить связь по скайпу с М.Саакашвили, который находится за пределами Украины.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

На тот момент М.Саакашвили находился в США.

Политик заявил, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-либо политическое убежище.