Кушнер отрицает сговор команды Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании - СМИ

Зять и советник президента США Джаред Кушнер заявил, что предвыборная кампания Дональда Трампа в действительности была слишком не организована для того, чтобы вступать в какой-либо сговор даже на локальном уровне, не говоря о России, сообщило издание Foreign policy.
"Они думают, что у нас был сговор, но мы не могли бы вступить в сговор даже с нашими офисами на местах", - рассказал Дж.Кушнер молодым специалистам в Конгрессе в ходе беседы не для прессы, состоявшейся накануне.
Комментируя деятельность спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, Дж.Кушнер сказал, что пока не знает, куда оно приведет.
Встреча Дж.Кушнера со стажерами должна была состояться две недели назад. Источник передал изданию копию записи вопросов и ответов со встречи с Дж.Кушнером.
При этом, как отмечается в сообщении, руководитель программы стажировки попросил юных специалистов не распространять детали встречи.
Сам Дж.Кушнер сказал интернам: "Мне намного комфортнее беседовать с вами сегодня, ребята, так как здесь нет прессы".
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