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СНГ 01.08.2017 18:34

Более 20% претендентов на пост президента Киргизии оказались судимыми - ЦИК

К уголовной ответственности привлекались 11 из 59 кандидатов в президенты Киргизии, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова.

"По 11 кандидатам существуют вопросы с привлечением к уголовной ответственности. Из тех кандидатов, документы которых рассмотрены, семь человек имеют судимость. Есть два кандидата, которые имеют две судимости", - заявила она во вторник журналистам.

По ее данным, указанные кандидаты привлекались к ответственности по уголовным статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "Покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Применение насилия в отношение представителя власти", "Хулиганство", "Коррупция", "Возбуждение межнациональной расовой вражды", "Лжепредпринимательство".

"В общем, эта картина безответственная со стороны кандидатов. У нас либеральное законодательство, которое соответствует международным стандартам и позволяет участвовать в выборах в качестве кандидата людям, у которых судимость погашена. Но, у нас, как и на Западе, возможно, предстоит этап становления каких-то моральных регуляторов. На Западе, вы знаете, очень мало регулятивно-правовых норм, но очень сильны ценностные, моральные регуляторы, которые делают немыслимым участия в выборах людей, имеющих такой багаж. Тем не менее, ЦИК будет работать на основе закона", - сказала Н.Шайлдабекова.

"Мы сейчас проверяем на основе запросов в официальные органы, имеется ли погашение или снятие судимости в судебном порядке. Поскольку в соответствии с требованиями граждане, имеющие судимость, не могут быть избраны. Очевидно, что по этому признаку могут быть исключения из списка путем отказа от регистрации", - отметила глава ЦИК.

Н.Шайлдабекова сообщила, что среди кандидатов девять временно неработающих и шесть пенсионеров, восемь работников госслужбы и семь женщин.

"Список гораздо меньше, чем на президентских выборах в 2011 году, когда было выдвинуто 87 кандидатов. Конечно, и этот список для нашей страны длинноват, этот список, как вы знаете по общественной реакции, шокирует наших избирателей", - сказала глава ЦИК.

Она отметила, что теперь "кандидатов необходимо проверить на соответствие требованиям, которые установлены Конституцией, конституционными законами. Необходимо чтобы кандидаты выполнили требования. Есть требование к кандидатам в течение пяти дней открыть избирательный фонд и, конечно же, этот список поредеет".

В целом, по ее оценке, "первый этап президентских выборов проходит достаточно спокойно и размеренно". "Я вижу в этом хороший признак, кандидаты в большинстве своем понимают необходимость хорошей подготовки", - сказала она.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Прием заявлений от кандидатов в президенты завершился 31 июля. Согласно данным ЦИК Киргизии, на должность президента республики претендуют 59 человек. 48 из них самовыдвиженцы, еще 11 выдвинуты политическими партиями. На данный момент кандидаты проходят тест на знание государственного киргизского языка. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, СУДИМОСТИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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