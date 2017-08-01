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СНГ 01.08.2017 16:39

Саакашвили заявляет о намерении возвратиться на Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться на Украину.

"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

Вместе с тем М.Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать на Украину.

"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично", - сказал он.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем - в Европейский суд по правам человека.

В ходе видеосвязи М.Саакашвили заявил, что оснований для лишения его украинского гражданства у П.Порошенко не было.

"Юридических оснований для лишения (меня) гражданства у президента Порошенко не было", - сказал он.

По его словам, решение президента Украины о прекращении гражданства связано с желанием устранить "главного политического соперника".

"Происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится", - сказал М.Саакашвили.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


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