Саакашвили заявляет о намерении возвратиться на Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться на Украину.
"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.
Вместе с тем М.Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать на Украину.
"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично", - сказал он.
26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.
29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем - в Европейский суд по правам человека.
В ходе видеосвязи М.Саакашвили заявил, что оснований для лишения его украинского гражданства у П.Порошенко не было.
"Юридических оснований для лишения (меня) гражданства у президента Порошенко не было", - сказал он.
По его словам, решение президента Украины о прекращении гражданства связано с желанием устранить "главного политического соперника".
"Происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится", - сказал М.Саакашвили.
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