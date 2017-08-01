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Дальнее зарубежье 01.08.2017 18:40

В обновленном заявлении о миссии госдепа США не будет упоминаться продвижение демократии в мире - газета

Упоминание о продвижении демократии в мире будет исключено из заявления госдепартамента США, содержащего обновленное определение деятельности ведомства в мире. Такое распоряжение подчиненным отдал госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает во вторник газета "Вашингтон пост".

По данным издания, за исключением этого нововведения текст обновленной версии в принципе повторяет прежнюю. Та часть, в которой ранее речь шла о продвижении демократии, говорится: "Мы пропагандируем безопасность, процветание и интересы американского народа во всем мире".

Кроме того, в обновленной версии заявления о миссии госдепартамента говорится: "Руководить внешней политикой Америки с помощью всемирного отстаивания и действий ради более безопасного и процветающего мира. Американский народ процветает в безмятежном и взаимосвязанном мире - свободном, крепком и преуспевающем".

"Единственным значительным отличием является удаление упоминания о справедливости и демократии", - цитирует "Вашингтон пост" слова Эллиотта Абрамса, который занимал должность заместителя советника по национальной безопасности, ответственного за стратегию всемирной демократии в администрации президента Джорджа Буша-младшего.

Заявление о миссии госдепартамента важно с той точки зрения, что оно посылает сигнал о приоритетах и намерениях США иностранным правительствам и народам мира, поясняет Э.Абрамс.

Кроме того, продолжает издание, вскоре госдепартамент США закроет правозащитный сайт www.humanrights.gov и переведет все содержащиеся на нем материалы на другой адрес: www.state.gov/j/drl .

Госдеп США пока воздерживается от комментариев по всем этим вопросам, отмечает "Вашингтон пост".

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Тэги: США, ГОСДЕП, МИССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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