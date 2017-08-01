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Регион 01.08.2017 17:51

Запуск ракеты-носителя "Симорг" был успешным - министр обороны Ирана

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан опроверг утверждения ряда американских СМИ о неудачном запуске ракеты-носителя "Симрог".

"Запуск ракеты-носителя "Симорг" был весьма успешным, и Иран достиг своих целей", - заявил журналистам министр, которого цитируют во вторник иранские СМИ.

27 июля с нового Национального космодрома имени "Имама Хомейни" был запущена в космос ракета-носитель иранского производства "Симорг". Ракета способна выводить спутник весом до 250 кг на орбиту Земли высотой 500 км. На космодроме находится первый стационарный стартовый комплекс Ирана.

После запуска американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщили, что запуск ракеты-носителя был неудачным.

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Тэги: ИРАН, МИНОБОРОНЫ, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]