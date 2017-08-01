Французская Engie получила лицензию на поставку газа на Украине

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" (Киев) лицензию на поставку природного газа, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующее решение госрегулятор принял на заседании в четверг.

"ЭЭМЮ" помимо торговли газом в классификации видов деятельности также оформило возможность добычи газа и нефти, производство, распределение и торговлю электроэнергией.

GDF International принадлежит 99% "ЭЭМЮ", 1% - Sopranor (обе - зарегистрированы по одному адресу во Франции).

В июне-июле 2017 года лицензии на поставку газа получила ООО "Трафигура Юкрейн" - "дочка" крупного мирового сырьевого трейдера Trafigura и "МЕТ Украина" - "дочка" швейцарского MET Holding AG.

По состоянию на 14 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 276 лицензии на поставку газа на Украине.