Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны

Осуществляемый оператором Nar проект «Школа обучения» направлен на интеграцию в общество молодых людей, с ограниченными физическими возможностями. Занятия в рамках проекта «Школа обучения», старт которому был дан в Загатале, проводятся опытными специалистами и психологами. В ходе проекта, 40 жителей из регионов страны, в течение двух месяцев будут принимать участие в профессиональных тренингах по трем основным направлениям. Участники проекта посетят такие курсы по ремонту смартфонов, а также курсы обучения портных и поваров. Нужно отметить, что данный проект, являющийся первой подобной инициативой осуществляемой в регионах страны, поддерживается органами местной исполнительной власти, а также региональным центром Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и Детей.
Напомним, что первая «Школа обучения» была проведена в городе Баку, с участием 75 молодых людей с ограниченными возможностями. Основной целью данного проекта, осуществляемого совершенно безвозмездно по инициативе Nar, является повышение уровня знаний и навыков молодых людей с ограниченными физическими возможностями, оказание им помощи в развитии их будущей карьеры, а также предоставление моральной и психологической поддержки для более успешной интеграции в общество. Поэтому, организационную поддержку данному проекту оказывают также «ASAN Könüllüləri» («добровольцы Asan») и «Uğur Akademiyası» («Академия успеха»). Организаторы проекта продолжать следить за карьерным развитием выпускников «Школы обучения» и помогают им в трудоустройстве.
Вот уже три года, как Nar, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор, стал настоящим примером для местной бизнес среды, взяв на работу 11 человек с ограниченными возможностями общения, которые по сей день являются его сотрудниками. Оператор продолжит осуществление и развитие подобных социальных проектов и других похожих инициатив в будущем.
Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью
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