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Социум 01.08.2017 17:10

Азеригаз в январе-июле газифицировал 240 новостроек

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2017 года газифицировало 240 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении ПО.

"Таким образом, газом обеспечено 11,266 тыс. семей, проживающих в этих многоэтажных зданиях", - отмечается в сообщении.

В 2016 году "Азеригаз" газифицировал 397 многоэтажных жилых зданий.

"Азеригаз" газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

Н.Аббасова

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Тэги: НОВОСТРОЙКИ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]