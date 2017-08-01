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ТЭК 01.08.2017 17:20

SOCAR в июле не отгружала нефть из порта Новороссийск

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 733,664 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в январе-июле 2016 года компания отгрузила из Новороссийска 559,065 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июле 2017 года объем отгрузки увеличился на 31,2%.

При этом, в июле 2017 года компания не отгружала нефть из порта Новороссийск.

Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, НОВОРОССИЙСК, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]