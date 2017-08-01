SOCAR в июле не отгружала нефть из порта Новороссийск

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 733,664 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Как сообщалось, в январе-июле 2016 года компания отгрузила из Новороссийска 559,065 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июле 2017 года объем отгрузки увеличился на 31,2%.
При этом, в июле 2017 года компания не отгружала нефть из порта Новороссийск.
Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти.
В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
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