Американский сенатор Грэм обеспокоен информацией о том, что Трамп лично составил заявление своего старшего сына по встрече с Весельницкой

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил об обеспокоенности из-за сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп лично надиктовал текст заявления своего старшего сына относительно его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

"Это меня очень беспокоит", - сказал Л.Грэм во вторник в эфире американского телеканала Эн-Би-Си.

По его словам, если информация о том, что президент США лично составлял текст, верна, то это означает, что Д.Трамп пытался скрыть правду о встрече его сына с Н.Весельницкой.

"Если это так, то это плохое решение президента. И это заставит нас задать еще больше вопросов, - добавил сенатор. - Если кого-то уличают во лжи относительно одного, то очень сложно не придавать значения всему остальному".

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп лично надиктовал текст заявления своего старшего сына касательно его встречи летом 2016 года с российским адвокатом Н.Весельницкой, которая, как предполагалось, могла пообещать компромат на главную соперницу его отца в предвыборной гонке - Хиллари Клинтон.

По данным издания, изначально советники президента рекомендовали выпустить правдивое заявление, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть проблем, если общественности станут известны новые обстоятельства встречи. Сначала Трамп-старший согласился на это, но потом резко передумал и 8 июля надиктовал текст заявления в самолете, летевшем из Германии с саммита G20, причем его сына на борту не было. В заявлении говорилось, что на встрече Дональда Трампа-младшего и Весельницкой обсуждалась только тема усыновления российских детей американцами, а не предвыборная кампания или информация о Х.Клинтон.

Сам президент США также заявил, что не знал о встрече сына с российским адвокатом. Заявление Трампа-младшего, состоящее из четырех предложений, было передано газете "Нью-Йорк таймс" для публикации 9 июля.