SOCAR увеличила в январе-июле экспорт нефти из порта Супса на 6%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2017 года из порта Супса экспортировала 1 млн 579,673 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось ранее, в январе-июле 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 1 млн 491,744 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-июль 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 5,9%.
В июле 2017 года компания отгрузила из порта Супса 264,489 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.
Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Н.Аббасова
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