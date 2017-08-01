Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Забайкалье

КАМАЗ столкнулся с автомобилем "Соболь" в Шилкинском районе Забайкальского края, погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло во вторник на 161 километре федеральной автодороги "Амур".

Все погибшие находились в автомобиле "Соболь", говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства произошедшего.