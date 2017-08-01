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СНГ 01.08.2017 17:26

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Забайкалье

КАМАЗ столкнулся с автомобилем "Соболь" в Шилкинском районе Забайкальского края, погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло во вторник на 161 километре федеральной автодороги "Амур".

Все погибшие находились в автомобиле "Соболь", говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства произошедшего.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]