SOCAR сократила в январе-июле отгрузку нефти из терминала Джейхан на 4%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 9 млн 667,066 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось, в январе-июле 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 10 млн 105,879 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за январь-июль 2017 года сократился на 4,4%.
В июле компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 540,751 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По данным SOCAR, в июле нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $48,56 за баррель (в июне - $46,53), сорта Urals - $47,92 за баррель (в июне - $45,97 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $49,34 за баррель (в июне - $47,51 за баррель).
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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