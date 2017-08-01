ЦБ Азербайджана отмечает необходимость в стимулировании кредитования реального сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает необходимость в мерах, направленных на стимулирование кредитования реального сектора.

«Динамика кредитования реального сектора на фоне значительного роста ликвидных активов банковского сектора, которая наблюдается с начала года, демонстрирует необходимость в дополнительных стимулирующих мерах в этой экосистеме», - отмечается в сообщении ЦБА.

ЦБА отмечает, что, несмотря на смягчение монетарной среды во втором квартале, в целом в этот период она была нейтральной.

«В соответствии со спросом экономике на денежные средства, в том числе фискального сектора, в январе-июле 2017 года денежная база в стране выросла более чем на 6%. Это является фактором, обеспечивающим стабильность платежной системы и расширяющим возможности кредитования экономики», - говорится в пресс-релизе.

По оценкам ЦБА, монетарная среда, формируемая банком и направленная на баланс между стимулированием накоплений в экономике и ростом производства, нацелена на ограничение существующих инфляционных рисков.

А.Ахундов