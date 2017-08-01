Президент Алиев выделил 9,5 млн манат на развитие Пиралахинского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 9,5 млн манат на развитие Пиралахинского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Согласно распоряжению, опубликованному во вторник на сайте главы государства, 4,5 млн манат будет направлено на продолжение строительства административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района, 5 млн манат – для начала строительства 29 новых пятиэтажных многоквартирных зданий для жителей домов, находящихся в аварийном состоянии.

Н.Аббасова