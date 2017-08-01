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Регион 01.08.2017 18:19

Тбилиси предлагает Вашингтону назначить спецпредставителя США по вопросам Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом выдвинул инициативу назначить специального представителя США по вопросам Грузии, сообщил журналистам советник главы грузинского государства по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе.

"Президент Маргвелашвили на встрече с вице-президентом Пенсом для усиления политических консультаций, развития и углубления грузино-американских отношений предложил назначить специального представителя США по вопросам Грузии", - сказал Т.Пхаладзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]