Тбилиси предлагает Вашингтону назначить спецпредставителя США по вопросам Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом выдвинул инициативу назначить специального представителя США по вопросам Грузии, сообщил журналистам советник главы грузинского государства по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе.

"Президент Маргвелашвили на встрече с вице-президентом Пенсом для усиления политических консультаций, развития и углубления грузино-американских отношений предложил назначить специального представителя США по вопросам Грузии", - сказал Т.Пхаладзе.