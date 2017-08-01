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Дальнее зарубежье 01.08.2017 18:42

МИД РФ: санкции США в отношении РФ сказываются на координации подходов к региональным проблемам, в том числе в отношении Ирана

Санкционная политика США в отношении РФ сказывается на координации подходов к региональным проблемам, в том числе в отношении Ирана, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"К сожалению, это (санкции США - ИФ) не добавляет оптимизма в отношении того, что мы можем действительно серьёзно рассчитывать на координацию наших подходов по целому ряду, в том числе, региональных вопросов, включая, разумеется, наши отношения с таким важным партнёром и соседом, как Иран", - сказал М.Богданов журналистам во вторник по итогам консультаций с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]