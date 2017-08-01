МИД РФ: санкции США в отношении РФ сказываются на координации подходов к региональным проблемам, в том числе в отношении Ирана

Санкционная политика США в отношении РФ сказывается на координации подходов к региональным проблемам, в том числе в отношении Ирана, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"К сожалению, это (санкции США - ИФ) не добавляет оптимизма в отношении того, что мы можем действительно серьёзно рассчитывать на координацию наших подходов по целому ряду, в том числе, региональных вопросов, включая, разумеется, наши отношения с таким важным партнёром и соседом, как Иран", - сказал М.Богданов журналистам во вторник по итогам консультаций с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари.