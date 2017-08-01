Американский конгрессмен объясняет планы газовых поставок в Европу стремлением уменьшить ее зависимость от России

США стремятся не столько продать больше газа Европе, сколько обеспечить диверсификацию поставок газа, чтобы Россия не могла использовать энергетику в политических целях, заявил находящийся в Литве председатель Комитета по природным ресурсам Палаты представителей Конгресса США Роб Бишоп

"Мы не стремимся продать больше американского газа, но обеспечить диверсификацию, чтобы предоставить людям экономическую свободу, которая тем самым приравнивается к политической свободе. Если вы зависите от одного источника, например, от России, это придает большую геополитическую силу России. Таким образом, мы надеемся, что поддержка США поможет Литве объявить о своей энергетической независимости", - сказал Р.Бишоп агентству BNS после встречи со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в Вильнюсе.

Во время своего визита в Польшу в июле президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут стремиться экспортировать как можно больше газа в Европу.

По словам Р.Бишопа, это не значит, что американские предприятия столкнутся с политическим давлением с целью максимально увеличить экспорт газа в Европу.

"Наша первоначальная цель, да - продать газ, потому что это хорошо, но мы также хотим предоставить Литве и другим своим союзникам шанс иметь больше источников, чтобы можно было самим выбирать и чтобы их в будущем не насиловали или не шантажировали из-за отсутствия выбора", - сказал конгрессмен.

Делегация конгрессменов США также посетит Германию, где будет обсуждаться проект Nord Stream 2. По словам Р.Бишопа, у США возникают вопросы по поводу этого проекта, потому что, как он сказал, он политический, а не экономический.

"Это не просто экономический, это политический (проект - ИФ), мы очень обеспокоены тем, что Россия делает в Грузии, на Украине, в Крыму, в странах Балтии, кибератаки. Мы считаем, что это причины, из-за которых возникает дискуссия, и позволить русским просто так доминировать в энергетическом секторе означает, что им будет предоставлено куда больше возможностей делать вещи, в которых они не были хорошими игроками", - сказал Р.Бишоп.