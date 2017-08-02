Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0112 RUR   0.0282 GBR   2.2462 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 25° 35°

Дальнее зарубежье 02.08.2017 13:42

В результате атаки террористов на колонну НАТО в Кандагаре есть жертвы и пострадавшие, уничтожена бронетехника - СМИ

Колонна иностранных войск подверглась нападению в полдень в среду в Кандагаре, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана.

В миссии НАТО в Афганистане подтвердили информацию об атаке на колонну и жертвах среди личного состава. "Мы работаем, чтобы как можно скорее собрать дополнительную информацию и предоставить больше деталей", - говорится в сообщении.

Между тем корреспондент телеканала Tolo News передает с места событий, что колонна перемещалась из города в направлении аэродрома Кандагар, где находится база иностранных войск, когда смертник на автомашине, начиненной взрывчаткой, врезался в один из бронетранспортеров.

Место происшествия оцеплено бронетехникой, но, по словам корреспондента, очевидно, что есть потери среди военных и мирных граждан. По его словам, издали видны полностью разрушенная взрывом военная техника, несколько раз вертолеты международных сил садились и забирали раненных и убитых. В воздухе над местом нападения барражируют вертолеты.

Ответственность за нападение уже взяло на себя радикальное исламское движение "Талибан", сообщает телеканала Khurshid TV.

Ранее телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что около 10:50 мск атаке подвергся объект миссии НАТО в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, НАТО, АТАКА


Похожие новости


Коррупция подрывает стабильность Афганистана - Столтенберг В НАТО готовы увеличить численность своих войск в Афганистане - Столтенберг Генсек НАТО осудил теракт в Кабуле В НАТО ответят на запрос Кабула об увеличении присутствия альянса в Афганистане в ближайшие недели - Столтенберг Азербайджан и НАТО проводят в Баку курс «Гражданский контроль над вооруженными силами» для госслужащих Афганистана Столтенберг: лучшее средство в борьбе против терроризма в Афганистане и на Ближнем Востоке - обучение местных сил

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]