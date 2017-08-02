В результате атаки террористов на колонну НАТО в Кандагаре есть жертвы и пострадавшие, уничтожена бронетехника - СМИ

Колонна иностранных войск подверглась нападению в полдень в среду в Кандагаре, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана.

В миссии НАТО в Афганистане подтвердили информацию об атаке на колонну и жертвах среди личного состава. "Мы работаем, чтобы как можно скорее собрать дополнительную информацию и предоставить больше деталей", - говорится в сообщении.

Между тем корреспондент телеканала Tolo News передает с места событий, что колонна перемещалась из города в направлении аэродрома Кандагар, где находится база иностранных войск, когда смертник на автомашине, начиненной взрывчаткой, врезался в один из бронетранспортеров.

Место происшествия оцеплено бронетехникой, но, по словам корреспондента, очевидно, что есть потери среди военных и мирных граждан. По его словам, издали видны полностью разрушенная взрывом военная техника, несколько раз вертолеты международных сил садились и забирали раненных и убитых. В воздухе над местом нападения барражируют вертолеты.

Ответственность за нападение уже взяло на себя радикальное исламское движение "Талибан", сообщает телеканала Khurshid TV.

Ранее телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что около 10:50 мск атаке подвергся объект миссии НАТО в Афганистане.