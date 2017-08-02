Грузия продлила на месяц международный тендер на строительство ПХГ

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) продлила на один месяц - до 14 сентября прием заявок на участие в открытом международном тендере на строительство и ввод в эксплуатацию первого на территории страны подземного хранилища газа (ПХГ).

Тендер был объявлен в июле, окончательным сроком приема заявок на участие в нем ранее было установлено 14 августа 2017 года.

Согласно информации GOGC, все остальные условия тендера остались прежними.

Как сообщалось ранее, строительство ПХГ планируется близ Тбилиси на южном своде бывшего Самгорского нефтяного месторождения (Восточная Грузия). Все связанные с этим работы (включая закупку услуг и товаров) будут осуществляться в соответствии с правилами закупок международных финансовых институтов, которые частично финансируют данный проект.

Первый этап тендера предусматривает процесс предквалификации, в рамках которого GOGC выберет группу контракторов, обладающих соответствующим опытом и финансовыми возможностями. Перешедшие во второй этап компании должны будут представить коммерческие предложения в соответствии с техническим заданием.

По данным корпорации, начать строительство подземного хранилища газа планируется в первой половине 2018 года, а завершить - к 2021 году, когда объемы поставляемого Грузии газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будут значительно увеличены.

Сообщалось также, что в апреле 2016 года французская Geostock SAS завершила работу над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства в Грузии ПХГ, в котором можно будет хранить до 280 млн кубометров природного газа, что составляет примерно 15% нынешнего общего годового потребления страны и позволит отрегулировать сезонный дисбаланс в газоснабжении страны.

Стоимость проекта ПХГ составляет $250 млн и будет финансироваться как из внутренних источников GOGC, так и за счет средств, привлекаемых от международных финансовых институтов, коммерческих банков и донорских организаций.

Грузия - единственная страна в регионе, у которой нет газохранилища. О строительстве ПХГ задумывались с начала 1990-х годов. Рассматривались несколько вариантов, одним из которых, в частности, был проект, разработанный в свое время германской компанией UGS GmbH совместно с российскими "ВНИИгаз" и "Союзнефтеотдача", предусматривающий строительство газохранилища именно на южном своде Самгорского месторождения. Однако ни один из проектов до сих пор так и не удалось реализовать.

Грузия, которая ежегодно потребляет более 2 млрд кубометров природного газа, почти полностью зависит от его импорта. Основным поставщиком газа в республику является Азербайджан.