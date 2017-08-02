Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 3 тыс. манат

Сотрудники 34-го отделения полиции Хатаинского РУП столицы по подозрению в совершении квартирной кражи задержали ранее судимого жителя Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Ранее судимый житель Баку Гусейнага Исмаилов задержан по подозрению в краже золотых изделий на 3 тыс. манатов из одной из бакинских квартир», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев