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Происшествия 02.08.2017 14:25

Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 3 тыс. манат

Сотрудники 34-го отделения полиции Хатаинского РУП столицы по подозрению в совершении квартирной кражи задержали ранее судимого жителя Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Ранее судимый житель Баку Гусейнага Исмаилов задержан по подозрению в краже золотых изделий на 3 тыс. манатов из одной из бакинских квартир», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]