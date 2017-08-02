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Финансы 02.08.2017 14:27

MIDA и Bank BTB подписали договор о сотрудничестве

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства и "Bank BTB" подписали договор о сотрудничестве, отмечается в сообщении агентства.

"MIDA обратилось к банкам-агентам Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) с предложением о сотрудничестве. Очередной кредитной организацией, откликнувшейся на обращение MIDA, стал Bank BTB", - отмечается в сообщении.

По условиям договора, граждане смогут посредством банка из средств АИФ получить льготный кредит на покупку социального жилья, которое строится со стороны MIDA.

Ранее аналогичный договор MIDA подписало с Kapital Bank.

Как сообщалось ранее, в настоящее время MIDA осуществляет строительство нового жилого комплекса на территории Ясамальского района Баку. Комплекс будет введен в строй в 2018 году.

Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 324 из 1843 квартир в этих зданиях будет однокомнатными, 1052 - двухкомнатными, 467- трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, MIDA, БАНК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]