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Это интересно 02.08.2017 14:32

Правительство Южной Кореи планирует повышение налогов для состоятельных людей

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина планирует поднять налоги для крупных корпораций, а также для граждан с высокими доходами в рамках мер по борьбе с неравенством.

Правительство намерено предложить повышение номинальной ставки налога на прибыль компаний, годовой налогооблагаемый доход которых превышает 200 млрд южнокорейских вон ($178 млн), до 25% с 22%, сообщило в среду министерство финансов страны.

Подоходный налог для граждан с доходом более 300 млн вон в год планируется повысить до 40% с 38%, с доходом свыше 500 млн вон - до 42% с 40%.

Увеличение налогов, согласно прогнозу южнокорейского Минфина, повысит налоговые доходы бюджета на 5,5 трлн вон в год.

Реализация налоговой реформы требует одобрения парламента Южной Кореи, сообщает агентство Bloomberg. Правительство страны направит предложения о повышении налогов на рассмотрение парламента до 1 сентября 2017 года, сообщил Минфин.

Сокращение неравенства в обществе является основой пятилетнего плана экономической политики, обнародованного Мун Чжэн Ином в июле текущего года. План предусматривает, в частности, увеличение социальных расходов и создание большего числа рабочих мест в государственном секторе.

Правительство рассчитывает направлять ежегодно 800 млрд вон на предоставление налоговых льгот для компаний, активно создающих рабочие места, а также для граждан с низким доходом.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, НАЛОГИ, ПОВЫШЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]