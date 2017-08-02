Правительство Южной Кореи планирует повышение налогов для состоятельных людей

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина планирует поднять налоги для крупных корпораций, а также для граждан с высокими доходами в рамках мер по борьбе с неравенством.
Правительство намерено предложить повышение номинальной ставки налога на прибыль компаний, годовой налогооблагаемый доход которых превышает 200 млрд южнокорейских вон ($178 млн), до 25% с 22%, сообщило в среду министерство финансов страны.
Подоходный налог для граждан с доходом более 300 млн вон в год планируется повысить до 40% с 38%, с доходом свыше 500 млн вон - до 42% с 40%.
Увеличение налогов, согласно прогнозу южнокорейского Минфина, повысит налоговые доходы бюджета на 5,5 трлн вон в год.
Реализация налоговой реформы требует одобрения парламента Южной Кореи, сообщает агентство Bloomberg. Правительство страны направит предложения о повышении налогов на рассмотрение парламента до 1 сентября 2017 года, сообщил Минфин.
Сокращение неравенства в обществе является основой пятилетнего плана экономической политики, обнародованного Мун Чжэн Ином в июле текущего года. План предусматривает, в частности, увеличение социальных расходов и создание большего числа рабочих мест в государственном секторе.
Правительство рассчитывает направлять ежегодно 800 млрд вон на предоставление налоговых льгот для компаний, активно создающих рабочие места, а также для граждан с низким доходом.
Евросоюз назначил нового посла в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных 135 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 30 млн манатов на ускорение строительства БММТП, 37 млн манатов - на покупку и ремонт кранов
Курс манат/доллар на 3 августа - 1,7008 AZN/$1
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-июле сократилась на 12%
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Уникальный архив Романовых, хранившийся в Лондоне, вернулся в Россию
Спецпредставитель президента РФ высоко оценивает действия иракских войск по освобождении Мосула
Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий Израиля на Храмовой горе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»