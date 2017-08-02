Пенс связывает судьбу Западных Балкан с Западом

Будущее Западных Балкан лежит на Западе, такое мнение высказал вице-президент США Майкл Пенс в среду в столице Черногории Подгорице на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Душко Марковичем.
"Прием Черногории в НАТО - это исторический успех спустя лишь 10 лет после обретения ею независимости. Мы вас поздравляем с этим огромным успехом. В НАТО состоят и маленькие, и большие страны, но мы считаем, что у нас нет маленьких союзников. Все наши союзники одинаково значимы, и мы ценим ваш вклад в НАТО", - добавил М.Пенс, которого цитирует черногорское телевидение и радио.
Д.Маркович, со своей стороны, заявил, что "сегодняшний день подтверждает, что за тяжелый и самоотверженный труд воздается", и Черногория является тому примером. "Мы связали нашу судьбу с ценностями, которые продвигает и защищает НАТО. Сегодняшний день подтверждает, что в международном сообществе нет больших и маленьких (стран), разве что только когда речь идет о размере, но не тогда, когда речь идет о приверженности идеалам", - сказал Д.Маркович, отметив, что визит М.Пенса подтвердил это.
"Наши переговоры еще больше укрепят решимость усиливать сотрудничество, прежде всего на экономическом уровне", - выразил уверенность Д.Маркович.
М.Пенс прибыл в Подгорицу накануне вечером на саммит Американско-Адриатической хартии, в котором примут участие представители Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, а также автономного сербского края Косово и Метохии.
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