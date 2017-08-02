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Дальнее зарубежье 02.08.2017 14:48

Пенс связывает судьбу Западных Балкан с Западом

Будущее Западных Балкан лежит на Западе, такое мнение высказал вице-президент США Майкл Пенс в среду в столице Черногории Подгорице на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Душко Марковичем.

"Прием Черногории в НАТО - это исторический успех спустя лишь 10 лет после обретения ею независимости. Мы вас поздравляем с этим огромным успехом. В НАТО состоят и маленькие, и большие страны, но мы считаем, что у нас нет маленьких союзников. Все наши союзники одинаково значимы, и мы ценим ваш вклад в НАТО", - добавил М.Пенс, которого цитирует черногорское телевидение и радио.

Д.Маркович, со своей стороны, заявил, что "сегодняшний день подтверждает, что за тяжелый и самоотверженный труд воздается", и Черногория является тому примером. "Мы связали нашу судьбу с ценностями, которые продвигает и защищает НАТО. Сегодняшний день подтверждает, что в международном сообществе нет больших и маленьких (стран), разве что только когда речь идет о размере, но не тогда, когда речь идет о приверженности идеалам", - сказал Д.Маркович, отметив, что визит М.Пенса подтвердил это.

"Наши переговоры еще больше укрепят решимость усиливать сотрудничество, прежде всего на экономическом уровне", - выразил уверенность Д.Маркович.

М.Пенс прибыл в Подгорицу накануне вечером на саммит Американско-Адриатической хартии, в котором примут участие представители Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, а также автономного сербского края Косово и Метохии.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ЧЕРНОГОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]