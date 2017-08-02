Договор Болгарии и Македонии о дружбе демонстрирует решимость сторон преодолеть двусторонние проблемы, считают в ЕС

Европейский союз приветствовал подписание договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Болгарией и Македонией.
"Это договор демонстрирует решимость обеих сторон преодолеть проблемы в двусторонних отношениях и служит вдохновляющим примером для всего региона", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.
"Это позитивный шаг вперёд к улучшению отношений между соседями и упрочению перспективы членства Македонии в ЕС в интересах её граждан", - подчеркивается в документе.
Согласно договору, подписанному накануне в столице Македонии Скопье, Болгария и Македония заявляют, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу. Документ содержит обязательство стран не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Болгария выражает поддержку стремлению Македонии к членству в ЕС и НАТО.
Македонcкий вопрос с XIX века был камнем раздора на Балканах и в южной Европе. Болгария первой признала независимую Республику Македонию в январе 1992 года, но, как отмечают эксперты, продолжает считать государственный язык Македонии диалектом болгарского и настаивает на том, что македонцы - это этнографическая группа болгар.
При этом эксперты указывают, что именно Болгария предложила подписать договор с целью обеспечения добрососедских отношений между двумя странами, чтобы сделать возможной болгарскую поддержку в вопросе присоединения Македонии к ЕС.
Македония является официальным кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года, но её приём отложен, поскольку в 2008 году Греция наложила вето на включение страны в ЕС и в НАТО. Греция блокирует членство Македонии в ЕС и НАТО, добиваясь изменения названия страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. По мнению властей Греции, название "Македония" может стать причиной территориальных претензий Скопье.
Наблюдатели отмечают, что болгарско-македонский договор подписан накануне американо-адриатического саммита, который пройдет в среду в Черногории с участием вице-президента США Майкла Пенса и руководства Македонии.
Македонские власти заявляли, что вступление в ЕС и НАТО является приоритетом внешней политики бывшей югославской республики. Европейские источники не исключали, что уже в будущем году Македония может быть принята в НАТО.
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